Председатель Совета министров Республики Польша выразил надежду на развитие армяно-польских отношений

По случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра поздравительное послание направил председатель Совета министров Республики Польша Матеуш Моравецкий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Моравецкий пожелал премьер-министру Пашиняну больших достижений, заявив, что ожидает встретиться с ним в ближайшем будущем.

«Надеюсь, что армяно-польские дружеские, исторические связи, которые мы хотим углубить во всех сферах, продолжат развиваться.

Армения, как стратегически важная страна для Европы в регионе, является ключевым для нас партнером, который вовлечен в политической и экономической сферах в рамках как евразийского, так и европейского сотрудничества. Это также создает благоприятные условия для новых инициатив и действий в двусторонних отношениях.

Убежден, что новое правительство Армении сделает все возможное, чтобы укрепить позиции страны на международной арене, обеспечить ее безопасность, а также продолжить демократические реформы», - говорится в послании.