Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни

Австралийка Бриана Мэй решила подарить незабываемые впечатления заболевшему раком псу-поводырю по кличке Исаак, который на протяжении долгих лет сопровождал ее слабовидящего брата. Девушка составила список из 20 дел, которые она должна успеть реализовать с псом, пока он жив, как передает Арменпресс, об этом пишет Daily Mail.

За отведенные лабрадору несколько недель Мэй в числе прочего запланировала сводить его на пляж, накормить деликатесами, отправить на специальный массаж для собак и йогу для псов, устроить для приятелей Исаака вечеринку и пикник, ввязаться в неприятности с участием полиции, накормить его мороженым для собак и женить.

Таким образом девушка намерена отблагодарить Исаака за годы верной службы ее семье. «Исаак — самая крутая из известных мне собак. Он помогает моему двоюродному брату путешествовать. Он лучший приятель на свете... Я люблю его», — говорит австралийка.

Список был составлен при помощи участников группы Cool Dog Group в Facebook.