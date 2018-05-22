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Дикие кошки наорали друг на друга и прославились


Пользователь сети снял на камеру противостояние двух рысей, встретившихся на дороге в канадской провинции Онтарио. Животные истошно кричали, чем насмешили пользователей YouTube, где появилась запись стычки. Рыси встретились на дороге. Стоя морда к морде, они издают угрожающие звуки, передает Арменпресс.

В какой-то момент они столкнулись лбами и одна из диких кошек замахнулась на другую. Минутное противостояние ничем не окончилось, однако зрители отмечают, что получилось достойное шоу. «Я так сильно смеялся, что расплакался», — признается юзер с ником elitemav. Издание Mashable пишет, что видео особенно поймут те, у кого его родной брат или сестра.




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