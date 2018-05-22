Зонд Juno передал на Землю новые уникальные фотографии Юпитера

Межпланетный зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера, полученные с уникального ракурса в "естественном" цветовом диапазоне во время последнего сближения с планетой-гигантом, как передает Арменпресс, об этом сообщает НАСА.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее.

Последнее сближение Juno с крупнейшей планетой Солнечной системы, двенадцатое по счету, произошло в начале апреля этого года, когда зонд в очередной раз прошел на расстоянии в 17 тысяч километров от поверхности Юпитера.

Когда зонд начал удаляться от планеты, он смог сфотографировать ее с уникального ракурса, смотря на нее "снизу", что позволило ему "передвинуть" Большое красное пятно, "вечный" ураган на экваторе Юпитера, в верхнюю часть газового гиганта. Это, как отмечают в НАСА, позволяет сравнить эту бурю с другими ураганами, бушующими у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части снимка.