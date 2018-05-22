Артур Ванецян принял участие в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ

В Санкт-Петербурге 22 мая 2018 года состоялось 15-ое заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества Независимых Государств. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В работах заседания принимала участие делегация Службы национальной безопасности при премьер-министре РА во главе с директором СНБ, полковником Артуром Ванецяном.