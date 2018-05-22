Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина

Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group, как передает Арменпресс, об этом заявил The Wall Street Journal представитель Intercontinental Exchange Inc. (ICE) - холдинговой компании NYSE.

Таким образом, впервые за 226 лет существования NYSE руководить биржей будет женщина. Вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с января 2017 года также возглавляет женщина - Адена Фридман.

По образованию 43-летняя Каннингем - специалист по организации промышленного производства. Однако практически всю карьеру она провела в NYSE, где в 1994 году проходила летнюю практику. "Я сразу же влюбилась в это место, и сейчас мысль о том, что я буду руководить им, вызывает волнение", - сказала она в интервью WSJ.