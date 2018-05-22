Глава SpaceX показал пилотируемую версию Dragon

Глава и основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного для отправки астронавтов к Международной космической станции (МКС), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Dragon 2 — это сильно модифицированная версия грузовика Dragon, который уже успешно летает к МКС. У корабля почти моноблочная конструкция и сможет отправлять 2,5 тонны грузов и до четырех человек. Без грузов он сможет поднимать на орбиту до семи человек.

Ранее Маск заявил, что новая версия повторно используемой ракеты Falcon 9 уже через год сможет повторно отправиться в космос всего через 24 часа после посадки ее первой ступени на Землю.