Без участия основной стороны конфликта – НКР, прогресс в переговорах невозможен: Шаварш Кочарян

Об участии Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) в переговорах по урегулированию карабахской проблемы говорили даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 22 мая в Национальном Собрании Армении заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян, комментируя заявление нового премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Арцах должен вернуться за стол переговоров.

«Если бы встреча в Казани завершилась успешно, то Арцах также должен был бы одобрить данный документ, три страны вместе должны были бы работать над мирным договором. Меня удивляет возникший ажиотаж. Очевидно, что без участия основной стороны конфликта –Арцаха – добиться какого-либо прогресса невозможно. Неучастие Карабаха обусловлено противодействием Азербайджана. С другой стороны, сопредседатели хорошо понимают, что Армения не может вести переговоры вместо Арцаха», – отметил Кочарян.

«Участие-неучастие Арцаха подобно лакмусовой бумажке показывает, действительно ли Азербайджан стремится к прогрессу в переговорном процессе, или использует весь процесс для продолжения своей деструктивной политики», – сказал Кочарян, добавив: прогресс за столом переговоров невозможен без доверия.