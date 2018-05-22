Вы являетесь показателем жизнелюбия и оптимизма для миллионов людей: поздравления президента Армении по случаю дня рождения Шарля Азнавура

Президент Армении Армен Саркисян поздравил с днем рождения Шарля Азнавура. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В поздравлении сказано:

«Дорогой Мастер,

От всего сердца поздравляю вас с днем рождения, ко мне присоединяются мои супруга и дети.

Вы знаете, что мы выросли по сенью вашей поэзии и музыки, мы любили и страдали кам Шарль. В с юношества формировали наши мысли и души. Через вас мы полюбили Францию и все французское.

То искусство, которое вы продолжаете создавать и сегодня – как сочетание души и сердца, открывает слушателю двери в мир, отткуда уже не хочется уходить. Лично я имел такие чувства в ходе ваших концертов и встреч с вами.

Своим творческим долголетием Вы являетесь показателем жизнелюбия и оптимизма для миллионов людей. Вы внушаете им надежду и веру в собственные силы и будущее. Это является невообразимой миссией, и я горд, что армянский народ подарил человечеству такого сына.

Снова поздравляю вас с днем рождения, желаю скорейшего восттановления и возвращения на сцену. Пусть творческая энергия и воодушевление будут всегда вашими спутниками».

200 000 000 дисков, 1400 песен, 250 дуэтов с ведущими мировыми звездами. Среди них, дуэты с Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Лайза Минелли, Пласидо Доминго, Селин Дион, Стинг, Андреа Бочелли. 500 премий золотых дисков по всему миру, среди которых Голливудская звезда на «Аллее славы», «Золотой Лев» на Венецианском кинофестивале, премия «Сезар» и многие другие. Признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века по версии Time и CNN, обогнав Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру. Единственный в мире певец, исполняющий на 9 языках. Первый артист в истории человечества, гастролирующий в 94 года. Посол Армении в Швейцарии и ЮНЕСКО, Национальный герой Франции и Армении, почётный офицер ордена Канады, кавалер ордена короны Бельгии.

Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В 2014 году певец отпраздновал свое 90-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении.