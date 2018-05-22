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Хью Грант дожил до 57 лет и решил впервые сыграть свадьбу


Звезда фильмов «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Дневник Бриджит Джонс» Хью Грант собирается официально зарегистрировать отношения с матерью троих своих детей Анной Эберштейн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Уведомление о предстоящем браке появилось в регистрационном офисе районов Кенсингтон и Челси (Chelsea Old Town Hall), который находится недалеко от дома пары в Лондоне. Свадьба, по информации The Sun, должна состояться в течение месяца. Женой Гранта станет 39-летняя телепродюсер из Швеции, с которой он встречается с 2012 года. Этот брак станет первым для 57-летнего актера.

Пара воспитывает троих детей: в 2012 году у них родился сын Джон, а в 2015-м — дочь, имя которой не раскрывается, так же как и имя и пол третьего ребенка, родившегося в марте 2018 года.

Помимо детей от Эберштейн, у Гранта подрастают четырехлетняя дочка Табита и сын Феликс, появившиеся в отношениях с китаянкой Тинглан Хонг. Прежде он встречался с актрисами Сандрой Буллок, Элизабет Херли и светской львицей Джемаймой Хан.

 

 




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