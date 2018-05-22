Рекордное число телезрителей в США посмотрели королевскую свадьбу в Англии

Около 29,18 млн телезрителей в США посмотрели трансляцию свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Как передает Арменпресс, об этом сообщила исследовательская служба Nielsen, эксперты которой обобщили данные по 15 ведущим американским телеканалам за утро минувшей субботы.

Как уточнила Nielsen, приведенные ею сведения отражают численность американцев, смотревших свадьбу герцога и герцогини Сассекских по телевизору. Те, кто наблюдал за действом с мобильных устройств, не учитывались.

Это событие привлекло внимание большего числа американских зрителей, чем свадьбы старшего брата Гарри принца Уильяма и Кейт Мидлтон в апреле 2011 года, а также его отца принца Чарльза и герцогини Корнуоллской (Камиллы Паркер-Боулз) в апреле 2005 года. Как напомнили эксперты Nielsen, численность телеаудиторий в США в 2011 и 2005 годах составила 22,77 млн человек и 3,65 млн человек.