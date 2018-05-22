Армения продолжает оставаться сторонницей мирного урегулирования карабахского конфликта: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян

Позиция Армении по вопросу урегулирования карабахской проблемы не претерпела изменений: карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путём, на основе предложений стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с чётким соблюдением достигнутых после апреля 2016 года договорённостей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Позиция Армении по вопросу урегулирования карабахской проблемы не претерпела изменений: карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путём, на основе предложений стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с чётким соблюдением достигнутых после апреля 2016 года договорённостей»,- сказал он.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что планируют в июне посетить Армению, пообщаться с новым руководством республики, сроки визита согласовываются, пока точной даты нет, по всей вероятности, визит состоится в июне.

«На данный момент какой-либо договоренности относительно встречи министров иностранных дел РА и Азербайджана нет. Сроки визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ уточняются. В случае решения конкретных сроков мы обязательно сообщим об этом»,- сказал он.