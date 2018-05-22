Черноморский банк торговли и развития продолжает сотрудничество с Америабанком для поддержки малого и среднего бизнеса в Армении

Черноморский банк торговли и развития и Америабанк подписали кредитный договор на сумму 15 миллионов долларов США сроком на 5 лет для поддержки малого и среднего бизнеса Армении, являющегося стержнем экономики страны.

Как передает «Арменпресс», развитие сектора МСП является общей целью и ключевым приоритетом для двух банков. Благодаря этому инструменту Америабанк сможет предоставлять долгосрочное финансирование малым и средним предприятиям Армении, которое так необходимо для роста, повышения конкурентоспособности МСП и создания новых рабочих мест.

«Для нас большая честь продолжать ценное партнерство с Черноморским банком торговли и развития. Предоставляемый кредит поможет Америабанку укрепить позиции на рынке кредитования МСП и расширить поддержку, направленную на развитие экономики страны», - отметил Генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

«Это второй по числу МПС кредит Черноморского банка торговли и развития, предоставленный Америабанку. Мы рады продолжать сотрудничать с лидером банковского сектора и осуществлять наши стратегические планы по части Армении, предоставляя банку возможность развивать экономику страны в целом и сектор МСП в частности», - отметил Вице-президент Черноморского банка торговли и развития по вопросам банковской деятельности Игорь Лешуков.

- это международная финансовая организация, основанная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грецией, Грузией, Молдовой, Россией, Румынией, Турцией и Украиной. Штаб-квартира ЧБТР находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования компаниям государственного и частного секторов в странах-участницах. Уставный капитал Банка составляет 3,45 млрд. евро. ЧБТР получил долгосрочный рейтинг "А-" от агентства Standard and Poor's и "А2" - от Moody's. Более подробная информация доступна на www.bstdb.org