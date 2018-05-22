Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил Шарля Азнавура с днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В поздравлении сказано:

“Уважаемый г-н Азнавур,

сердечно поздравляю Вас с 94-летием со дня рождения и с теплотой вспоминаю встречи с Вами в Армении, Франции и Швейцарии.

Благодаря уникальному исполнительскому мастерству и более 800 авторским песням Вы давно заняли особое место в мировом вокальном искусстве. В то же время создали своеобразную и духовно близкую слушателю школу эстрадной песни, по праву заслужив звание “великого шансонье”.

В Армении любят Ваши песни, с удовольствием следят за Вашими творческими и сценическими успехами, гордятся Вами.

Неоценима колоссальная работа, проделанная Вами после катастрофического Спитакского землетрясения посредством фонда “Азнавур для Армении”. А песня “Для тебя, Армения!” стала новым и своеобразным гимном милосердия во всем мире.

Дорогой маэстро, желаю Вам здоровья, счастья, неиссякаемой творческой энергии и всех благ”.

200 000 000 дисков, 1400 песен, 250 дуэтов с ведущими мировыми звездами. Среди них, дуэты с Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Лайза Минелли, Пласидо Доминго, Селин Дион, Стинг, Андреа Бочелли. 500 премий золотых дисков по всему миру, среди которых Голливудская звезда на «Аллее славы», «Золотой Лев» на Венецианском кинофестивале, премия «Сезар» и многие другие. Признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века по версии Time и CNN, обогнав Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру. Единственный в мире певец, исполняющий на 9 языках. Первый артист в истории человечества, гастролирующий в 94 года. Посол Армении в Швейцарии и ЮНЕСКО, Национальный герой Франции и Армении, почётный офицер ордена Канады, кавалер ордена короны Бельгии.

Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В 2014 году певец отпраздновал свое 90-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении.