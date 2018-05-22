Пусть народ видит – кто что взял у этого государства: Сейран Сароян – об обещанных директором СНБ разоблачениях

Депутат Национального Собрания от фракции Республиканской партии Армении (РПА), генерал Сейран Сароян сегодня в беседе с журналистами в парламенте коснулся заявления нового директора Службы национальной безопасности республики Артура Ванецяна о том, что в стране есть 350 человек, которые занимаются крупным бизнесом и не платят налоги, и пообещал, что вскоре будут разоблачены люди, которые обогатились незаконно.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами генерал Сейран Сароян сказал:«Еще лучше, пусть народ видит – кто что взял у этого государства». Он отметил, что у него обеспокоенности в этой связи нет, заявление главы СНБ не имеет лично к нему никакого отношения.

новый директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян на встрече с руководителями СМИ 19 мая заявил, что проводятся активные действия для выявления коррупционных цепочек, использованных в совершенных в Армении ранее преступлениях. «Вскоре будут разоблачены люди, которые обогатились незаконно, действовали по коррупционным схемам», – заявил он. Руководитель СНБ, представляя подробности, отметил, что в рамках этих схем некоторые годами присваивали деньги у государства и обогащались незаконно. «Мы должны найти решения, чтобы эти суммы были возвращены, а не сажать их в тюрьмы, поскольку это не является решением вопроса», – заявил новый директор СНБ.