СМИ: одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе скончалась от травм

Одна из трех женщин, выживших в авиакатастрофе на Кубе, скончалась от полученных травм, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в больнице Calixto García.

По данным агентства, 23-летняя гражданка Кубы Греттель Ландрове скончалась в больнице.

Состояние двух других женщин, выживших при крушении самолета, остается критическим. Они также находятся в больнице имени Каликсто Гарсии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.



В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.