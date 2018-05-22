Могерини призвала международное сообщество нормализовать торговлю с Ираном

Международное сообщество должно нормализовать экономические отношения и торговлю с Ираном, выполняя Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению ядерной проблемы этой страны. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в ответ на речь госсекретаря США Майкла Помпео о планах действий Вашингтона в отношении Тегерана.

"Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном - это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом", - заявила Могерини, отвечая на планы США возобновить действие санкций против Ирана.

"Мы внимательно выслушали сегодня выступление госсекретаря США Майкла Помпео, которое было адресовано не только иранской аудитории, но и всем, кто поддерживает СВПД, - сказано в заявлении Могерини. - Для него не существует альтернативы. СВПД никогда не был предназначен, чтобы снять все вопросы в отношениях с Ираном".

По словам главы дипломатии ЕС, МАГАТЭ "уже десять раз подтвердило, что Иран выполнял и продолжает выполнять все свои обязательства, а также подтвердило, что ему был предоставлен полный доступ для выполнения своего мандата (надзора за выполнением Ираном своих обязательств по СВПД - прим. ТАСС)".

Могерини добавила, что речь Помпео не объяснила, как выход США из ядерной сделки с Ираном может сделать какой-либо регион мира более безопасным от ядерного оружия.

"Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, каким образом выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана сделает любой регион мира более безопасным от ядерного распространения или каким образом это может изменить поведение Ирана в других сферах, не входящих в действие СВПД (имеется в виду ракетная программа Ирана и поддержка Тегераном региональных организаций, враждебных США - прим. ТАСС)", - сказано в документе.

Помпео заявил в понедельник, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Помпео выступил в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Исламской Республики.



