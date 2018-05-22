История вашей жизни является более чем образцовой: Пашинян поздравил с днем рождения Шарля Азнавура

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с днем рождения Шарля Азнавура. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

«Дорогой Шарль Азнавур! От имени нашего народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В этот момент поворотных изменений в жизни Армении история Вашей жизни и деятельности является более чем образцовой, потому что доказывает, что человеческая воля и последовательность не знают запретов, и любая цель досягаемая, если у тебя есть мечта, уверенность, терпение и вера», - отмечено в послании.

«Ваша жизнь и деятельность являются исключительным примером победы человеческого таланта, воли, трудолюбия, который вдохновлял и вдохновляет миллионы людей во всем мире»,- сказано в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю дня рождения всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.

200 000 000 дисков, 1400 песен, 250 дуэтов с ведущими мировыми звездами. Среди них, дуэты с Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Лайза Минелли, Пласидо Доминго, Селин Дион, Стинг, Андреа Бочелли. 500 премий золотых дисков по всему миру, среди которых Голливудская звезда на «Аллее славы», «Золотой Лев» на Венецианском кинофестивале, премия «Сезар» и многие другие. Признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века по версии Time и CNN, обогнав Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру. Единственный в мире певец, исполняющий на 9 языках. Первый артист в истории человечества, гастролирующий в 94 года. Посол Армении в Швейцарии и ЮНЕСКО, Национальный герой Франции и Армении, почётный офицер ордена Канады, кавалер ордена короны Бельгии.

Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В 2014 году певец отпраздновал свое 90-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении.