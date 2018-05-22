«Мы говорим – никогда больше»: Делегация Республики Кипр посетила «Цицернакаберд»

Делегация во главе со спикером Палаты представителей Республики Кипр Димитрисом Силурисом 22 мая посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где они почтили память жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», делегацию из Кипра сопровождали вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов и исполняющий обязанности директора Музея-института Геноцида армян Геворг Варданян.

Делегация возложила венок к мемориалу Геноцида армян, цветы – к Вечному огню и почтила минутой молчания память жертв Геноцида армян.

«Признание Геноцида армян всем миром, и особенно ее исполнителем, я имею в виду Турцией, как и в принципе признание любого геноцида, имеет не только историческое значение в плане осознания того, что случилось, но и имеет огромное значение для будущего. Это позволит человечеству избежать дальнейших преступлений такого рода. Вот в чем заключается борьба армян», - отметил спикер Палаты представителей Республики Кипр. «Кипр всегда будет на стороне армянского народа, это обязанность не только в отношении армян, но и перед всем человечеством. Наша позиция направлена на недопущение подобных трагедий в дальнейшем независимо от того, против какого народа осуществляется преступление»,- сказал спикер Палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силурис.

Гости ознакомилась с экспозицией Музея-института Геноцида армян, а спикер Палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силурис оставил запись в Книге памяти.

«Мы снова увидели страдания армянского народа от варварства и ненависти. Мы говорим – никогда больше»,- сказано в записи.