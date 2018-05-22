Не исключено, что в будущем Евросоюз будет избавляться от государств-индивидуалистов "как от мешков с песком", заявила в понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова, выступая в Праге на конференции "Вызовы для Европы", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В своей речи еврокомиссар, в частности, призвала Чехию активнее проявлять себя в Евросоюзе, не стремиться по любому поводу быть солидарной с соседними Польшей и Венгрией, которых Еврокомиссия обвиняет в притеснении прав граждан.

"Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать "мешки с песком". Ими могут стать, например, государства, которые не то, что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей", — сказала Юрова.