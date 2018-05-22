Опубликованы первые официальные фотографии со свадьбы принца Гарри
Обнародованы официальные семейные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Ими поделился Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией внуков королевы Елизаветы II и их жен, передает Арменпресс.
Снимки были сделаны фотографом Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski) в Виндзорском замке после того, как супруги проехали по улицам Виндзора в ландо.
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