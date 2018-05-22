Депутат НС Армении от РПА, бывший начальник СПИСА Мигран Погосян не опасается возможного возобновления расследования дела об офшорном скандале, связанном с его именем. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении, комментируя замечание о том, что Никол Пашинян не исключил такую возможность.

Депутат НС Армении от РПА, бывший начальник СПИСА Мигран Погосян подчеркнул, что не имеет никаких опасений. «Все, что могло быть разоблачено, давно уже разоблачено. Мне нечего добавить по этому вопросу»,- сказал он.

На вопрос, не опасается ли он – в случае возможного возобновления расследования дела об офшорном скандале, связанном с его именем, оказаться за решеткой, он ответил: «Я не боюсь ничего, поскольку жил, как считал нужным, в согласии со своей совестью и воспитанием. Что касается вашего вопроса, , я много раз обстоятельно на него отвечал. Если нет ничего, чтобы заботило тебя, нет ничего скрытого когда-то, то не о чем особенно и думать. Мы уже говорили об этом: я рассказал все, что было. Я буду рад, если дело вновь откроют, чтобы наше общество убедилось, что я говорил правду»,- сказал он.

Депутат НС Армении от РПА, бывший начальник СПИСА Мигран Погосян подчеркнул, что правоохранительные органы уже осветили все темные углы этого дела.

Более 11 миллионов документов панамской Mossack Fonseca, одной из крупнейших в мире оффшорных юридических фирм, пролили свет на финансовые тайны самых богатых и влиятельных людей мира. Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, информацию о работе которой обнародовал в воскресенье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, помогла создать 240 тысяч фиктивных "компаний-однодневок". Начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении Мигран Погосян подал в отставку.

«В публикациях о панамских офшорах в армянской и международной прессе в последнее время упоминалось и мое имя. Сожалею, что мое имя указывается в одном ряду с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, действительно присвоившего миллиарды долларов», – говорится в заявлении М.Погосяна, которое приводит пресс-служба СПИСА.

При этом он назвал неприемлемой ситуацию, при которой из-за упоминания его имени могут быть проведены какие-либо параллели между Арменией и диктаторским Азербайджаном.

«Поэтому я сегодня представил заявление об отставке. К теме офшорных публикаций вернусь позднее – в качестве рядового гражданина, не обладающего государственными рычагами», – отметил Мигран Погосян.

В Специальной следственной службе Армении было возбуждено уголовное дело по материалам офшорного скандала вокруг бывшего начальника СПИСА Миграна Погосяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Армении, уголовное дело возбуждено по ст.310 УК Армении – незаконное предпринимательство со стороны должностного лица. 18-го апреля начальник СПИСА Мигран Погосян добровольно подал в отставку.

3-го апреля Международный консорциум расследующих журналистов (ICIJ) и центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовали свое расследование по 11,5 млн документов с именами деятелей из различных стран мира, в которых разоблачаются их махинации в сфере теневой экономики.

В этих документах упоминается и имя начальника СПИСА Миграна Погосяна, который зарегистрировал в Панаме 3 компании: Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated, BANGIO INVEST S.A.

24-го января 2017 года уголовное дело было прекращено.