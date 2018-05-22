«… Вся моя жизнь – победа над самим собой»: День рождения Шарля Азнавура

«... Я не верю в озарения. Я верю в свой кропотливый труд. Я работаю над каждым своим словом как мастер, оттачиваю каждое выражение. Если нужно затратить на это дни, недели и даже месяцы, я делаю это, чтобы найти нужное выражение»,- Шарль Азнавур.

«Искусствовед века», «французкий поп-бог», «мастер шансона», «французкий Фрэнк Синатра» - как только не называли великого певца, композитора, писателя, актера и общественного деятеля Шарля Азнавура. Сегодня, 22-го мая он отмечает свой 94-й день рождения. Но его нельзя называть дедом. Кто еще выступает в этом возрасте с концертами, путешествует по свету, осуществляет благотворительные и прочие программы, полон энергией и желанием творить добро?

«Я родился на исходе путешествия по аду, там, где начинается рай, называемый эмиграцией. В жизни тех, кому, как и моим родителям, удалось спастись от геноцида, было столько несчастий, что большинство из них избегало разговоров о своих предках. Если и упоминали о них, то так редко, что мне и моей сообщнице, сестре Аиде, удалось в течение жизни восстановить лишь отдельные фрагменты семейной истории — не так уж много на самом деле. «Посмотри, откуда мы пришли и где мы теперь…» Из‑за чрезмерной деликатности или чтобы не ворошить слишком болезненные воспоминания, родители лишь изредка упоминали в разговоре историю сотен тысяч разбросанных по всему миру армян, тот долгий путь, начиная с бегства от ужасов геноцида и кончая приездом в страны, принявшие их»,- пишет он о себе.

«Я не буду устраивать прощаний, просто стану появляться на сцене все реже и реже. Публика не торопилась принять меня, вот и я уйду медленным, очень медленным шагом — не хочу, чтобы она подумала, что, добившись успеха, я ухожу, не обернувшись. По правде говоря, это не такой уж легкий уход: сцена всегда была для меня самым любимым местом, а публика — частью моей семьи. Они дали мне все, но и я ради них пожертвовал многим и никогда не сожалел об этом, ведь мы остались верны друг другу»,- пишет он о своей творческой судьбе.

«И тем не менее в отличие от многих моих товарищей, я бы не хотел умереть на сцене. Не понимаю, что в этом может быть хорошего. Боюсь даже представить себе, как, выкрикнув последнюю ноту, валюсь на сцену и лежу в нелепой позе, с перекошенной рожей, являя зрителям не самый лучший свой образ, потому что вид у меня будет такой же хреновый, как сама смерть. Если бы я мог быть уверен, что упаду сразу, весь такой прямой и прекрасный в последние мгновения своей жизни, да не прорычав что‑то в микрофон, а прошептав цитату из какого‑нибудь литературного произведения, и последние звуки моего голоса эхом разнесутся по всему залу, усиленные операторами на звуковом пульте, а прожектор, следующий за мной, после этих слов закроется, как великолепный ирис, тогда я согласен! Но, поскольку есть некоторые сомнения, предпочитаю, если Богу это будет угодно, тихо угаснуть дома, в своей комнате стиля Наполеона III, в окружении детей, их детей, детей их детей и, почему бы и нет, еще и детей детей их детей, в общем…»,- таковы размышления Азнавура о жизни и смерти.

200 000 000 дисков, 1400 песен, 250 дуэтов с ведущими мировыми звездами. Среди них, дуэты с Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Лайза Минелли, Пласидо Доминго, Селин Дион, Стинг, Андреа Бочелли. 500 премий золотых дисков по всему миру, среди которых Голливудская звезда на «Аллее славы», «Золотой Лев» на Венецианском кинофестивале, премия «Сезар» и многие другие. Признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века по версии Time и CNN, обогнав Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру. Единственный в мире певец, исполняющий на 9 языках. Первый артист в истории человечества, гастролирующий в 93 года. Посол Армении в Швейцарии и ЮНЕСКО, Национальный герой Франции и Армении, почётный офицер ордена Канады, кавалер ордена короны Бельгии.

Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В 2014 году певец отпраздновал свое 90-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении. 10-го ноября 2015 года Азнавур выступил с концертом в Армении, во время визита он побывал в различных местах и дал интервью «Арменпресс».

«Арменпресс» поздравляет живую легенду с днем рождения, желает ему долголетия, здоровья и новых достижений.

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