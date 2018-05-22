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Посадка в Джидде пассажирского лайнера без шасси попала на видео


Пассажирский самолет Airbus A330, отправившийся из саудовского города Медина в столицу Бангладеш — Дакку, совершил вынужденную посадку в городе Джидда, расположенном на западе королевства. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По словам представителя авиаперевозчика Абделя Рахмана ат-Тейиба, после взлета капитан воздушного судна, на борту которого находился 141 пассажир и 10 членов экипажей, сообщил о "неисправности в гидравлическом механизме переднего шасси".

В авиакомпании отметили, что после нескольких попыток выпустить шасси самолет успешно сел без его использования. После приземления пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам.

 




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