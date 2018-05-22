Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. В общую повестку НС Армении включено 13 вопросов.

В частности, в повестке – доклад о деятельности прокуратуры Армении за 2017 год, доклад о деятельности Защитника прав человека Армении за 2017 год, доклад о деятельности ЦБ Армении и пр.