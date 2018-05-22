Венесуэльский парламент ожидает новых выборов президента в конце года

Состоявшиеся выборы президента Венесуэлы лишь усугубили кризис в стране, оппозиция будет настаивать на выборах президента в конце года, заявляет глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Омар Барбоса.

"Мы будем бороться за проведение выборов в последнем квартале года", — заявил Барбоса.

По итогам выборов в декабре 2015 года правящая партия Венесуэлы проиграла контроль за парламентом. Большинство мест получил блок "Круглый стол демократического единства", а власти, потеряв контроль за парламентом, просто исключили его из системы принятия решений, передав все законодательные полномочия специально созванному и лояльному президенту Николасу Мадуро Национальному учредительному собранию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.