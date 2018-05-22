Позиция Берлина после речи Помпео об Иране не изменилась

Германия приняла к сведению речь госсекретаря США Майкла Помпео по иранской тематике, но не изменила позицию о необходимости придерживаться соглашения о ядерной программе Ирана. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Буэнос-Айресе, где проходит встреча представителей МИД стран G20.

"Мы приняли к сведению американскую позицию, высказанную этим утром", - сказал он. По его словам, "это не стало сюрпризом".

Министр напомнил, что на этой неделе полетит в Вашингтон, где проведет с Помпео личную встречу. "Я воспользуюсь ситуацией для того, чтобы обсудить эту проблему", - сказал Маас.

"Для нас ситуация не изменилась, - продолжал он. - ЕС на саммите в Софии подал единый сигнал о том, что мы хотим сохранить соглашение по Ирану".

Помпео заявил в понедельник, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Госсекретарь выступил в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Исламской Республики.