США и Греция договорились начать стратегический диалог по ключевым сферам сотрудничества

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Греции Никос Котзиас договорились о начале двустороннего стратегического диалога по ключевым сферам сотрудничества. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам прошедших в американской столице переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Госсекретарь Помпео и министр Котзиас обсудили отличное состояние двусторонних отношений и согласились запустить стратегический диалог по ключевым сферам сотрудничества. Госсекретарь высоко оценил лидирующую роль Греции в регионе, в том числе ее усилия по урегулированию проблем на Балканах и в Восточном Средиземноморье", - отметила она в распространенном кратком заявлении.

По словам Науэрт, Помпео заверил Котзиаса в том, что "США готовы и дальше оказывать поддержку Греции в ее усилиях по восстановлению экономики".