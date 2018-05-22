Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

МИД Ирана пригрозил Соединенным Штатам "судебным преследованием" в ответ на недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео о продолжении давления на Иран и возможном введении новых санкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в понедельник Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Исламская республика Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела Ирана и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование", — говорится в заявлении МИД Ирана.

Согласно заявлению ведомства, "правительство США будет нести ответственность за последствия любых преследований, незаконных и насильственных действий против иранской нации".

В речи Помпео, помимо требований по ядерному нераспространению, потребовал от Ирана изменения всей политики в регионе. В частности, США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.