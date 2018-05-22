Депутат Меджлиса Маргар Есаян - в списке кандидатов парламента следующего созыва от партии Эрдогана

Депутат Меджлиса армянского происхождения Маргар Есаян снова в списке кандидатов от партии Эрдогана «Справедливость и развитие» парламента следующего созыва. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Как и во время выборов 2015 года, Есаян представлен во втором округе Стамбула.

В отличие от прочих наших соплеменников, Есаян за годы депутатства не отличался про-армянскими инициативами. Более того – в 2016 году, будучи в составе турецкой делегации, он проголосовал в ПАСЕ за антиармянскую резолюцию Роберта Уолтера, которая провалилась.

Как сообщалось ранее, депутат Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан снова в списке кандидатов от прокурдской Демократической партии народов Турции парламента следующего созыва. На этот раз он выдвигается в Диарбекире. Депутат Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан неоднократно отличался своим и смелыми выступлениями, в частности, он затрагивал тему Геноцида армян, призывая Турцию принять это как исторический факт.

Как известно, за это заявление решено было в виде наказания удалить его из зала заседания.

В частности, Пайлан заявил, что армяне, ассирийцы, греки и евреи, имеющие в 1913-1923 годах прописку в стране, «в результате геноцида были изгнаны с этих земель или подверглись жестоким страданиям».

Представителей правящей партии «Справедливость и развитие» заявление Пайлана привело в ярость. Вице-спикер Ахмед Айдан потребовал скорректировать свои слова, утверждая, что «в те времена были обоюдотяжелые события, которые, однако, не могут быть квалифицированы как геноцид».

Однако Пайлан продолжал выступление со словами: «В свое время мы составляли 40% населения, сегодня нас – 1 из 1000. То, что произошло, я называю геноцидом, как бы вы его не квалифицировали. Давайте повернемся к этому лицом».

Депутат от правящей партии Метин Кюлунк потребовал убрать слово «геноцид». Заседание было прервано. После перерыва депутаты от правящей партии «Справедливость и развитие», оппозиционной кемалистской Народно-республиканской партии и партии «Национальное движение» осудили слова Пайлана.

В виде наказания армянскому депутату запрещено участвовать в трех заседаниях меджлиса. Слова Пайлана изъяты из протокола заседания.

Как сообщалось ранее, депутата Меджлиса армянского происхождения Селины Доган не будет в списках оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии на выборах в парламент следующего созыва. В Республиканской народной партии 20-го мая уточнили списки своих кандидатов, куда она не включена.

Юрист из Стамбула Селина Доган во время прошлых выборов выдвигалась во втором избирательном участке Стамбула, причем, занимала в списке кандидатов своей партии первую строку.

Сейчас в списке кандидатов оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии первую строку во втором избирательном участке Стамбула занимает Энис Бербероглу, имени депутата Меджлиса армянского происхождения Селины Доган в списках оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии на выборах в парламент следующего созыва нет и на других участках.

Списки кандидатов на выборах в парламент следующего созыва должны быть представлены в ЦИК Турции до 21-го мая.

24-го июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, после чего страна перейдет к президентской форме правления. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го.