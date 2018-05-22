Европейские индексы - 21-05-18

МОСКВА, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13077.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.41% и составил 5637.51 пункта, британский FTSE вырос на 1.03% и составил 7859.17 пункта, а российский RTSI вырос на 1.60% и составил 1191.86 пункта.