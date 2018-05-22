Цены на цветные металлы - 21-05-18

ЛОНДОН, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.46% и составила 2293.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.73% и составила 6817.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.41% и составила 2350.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.78% и составила 14850.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.34% и составила 20625.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.69% и составила 3084.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 91000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.