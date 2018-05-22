В селе Лернагог селевые потоки затопляют дома и улицы

В 22:14 21-го мая служба «911» МЧС Армении получила сигнал о том, что в селе Лернагог Армавирской области засорился селепровод, и селевые потоки затопляют дома и улицы села, требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативная группа и 11 спасателей-пожарных.

Выяснилось, что селепровод поврежден, и вода заливает дома, подвалы и 2 ближайшие улицы.

В районе 23:40 с ;помощью предоставленного старостой села трактора удалось изменить направление селевых потоков в сторону оврага, что помогло сбросить уровень воды.

До 03:25 спасатели откачивали воду из затопленных подвалов и гаражей.

В 04:00 22-го мая служба «911» МЧС Армении получила сигнал о том, что в селе Лернагог Армавирской области затоплены скотный двор (утоплено 2000 цыплят), обрушился забор одного из домов; на место выехали оперативная группа.

Информация последует.