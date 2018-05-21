За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 55 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 18 и 21 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 55 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 18 случаев причинения телесных повреждений, 15 случаев мошенничества, 8 случаев кражи личного имущества, по 2 случая вымогательства и служебного подлога или служебной халатности, по 1 случаю похищения человека, квартирной кражи, грабежа, хулиганства, обнаружения наркотиков, браконьерства, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и умышленного уничтожения имущества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев умышленного уничтожения имущества, по 2 случая убийства и кражи личного имущества, по 1 случаю квартирной кражи и грабежа, зарегистритовано 3 случаю добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 23 ДТП: 36 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.