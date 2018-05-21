Никол Пашинян коснулся возможной смены главы Генерального штаба ВС Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся возможной смены главы Генерального штаба ВС Армении.
Как сообщает Арменпресс, журналисты спросили премьера, ожидается ли смена начальника Генерального штаба ВС Армении.«Если это произойдет, то вы узнаете об этом», - сказал премьер-министр.
- 21.05-21:52 Разыскиваемый киевскими правоохранительными органами мужчина с повинной явился в Севанский отдел Полиции
- 21.05-21:48 Мадуро набрал почти 6,2 миллиона голосов на выборах президента Венесуэлы
- 21.05-21:18 Предстоящие на 22 мая мероприятия
- 21.05-20:48 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 55 случаев преступлений
- 21.05-20:14 Впервые в истории Армении состоялась церемония присяги членов правительства
- 21.05-20:04 Никол Пашинян коснулся возможной смены главы Генерального штаба ВС Армении
- 21.05-20:03 Важнейшими условиями развития экономики являются законность, независимая судебная система и конкурентная среда: Пашинян
- 21.05-19:30 В ходе встреч на полях саммита в Сочи Пашинян обсудил нагорно-карабахский конфликт
- 21.05-19:08 Состав губернаторов Армении полностью изменится: премьер-министр Армении
- 21.05-18:55 Проведение досрочных выборов продолжает оставаться важным вопросом повестки нового правительства: премьер-министр Армении
- 21.05-18:42 Санкции против Ирана окажут определенное влияние и на экономику Армении: председатель ЦБ
- 21.05-18:20 В столице Албании будет создан центр «Тумо»
- 21.05-18:16 Начальник Управления по связям с общественностью и информации КГД заявила об уходе в отставку
- 21.05-18:11 Помпео пригрозил Ирану самыми жесткими санкциями в истории
- 21.05-18:07 Впервые в истории независимой Армении члены правительства Армении приносят присягу
- 21.05-18:07 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-05-18
- 21.05-18:06 Азиатские индексы - 21-05-18
- 21.05-17:57 Рабочая группа МО Армении принимает участие в 3-й Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования
- 21.05-17:56 Делегация министерства обороны Армении принимает участие в 3-й планирующей конференции «Армейских международных игр – 2018»
- 21.05-17:48 Repubblica: в Италии мужчина завещал своей собаке €1 млн
- 21.05-17:47 Арсен Мкртчян назначен председателем апелляционного суда по гражданским делам
- 21.05-17:41 Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие
- 21.05-17:37 Во всех административных районах Еревана пройдут мероприятия по случаю 28 мая – Дня Республики
- 21.05-17:32 Главное мероприятие Последнего звонка в Ереване состоится 25-го мая на площади Свободы
- 21.05-17:27 Глава ЦБ Армении не видит проблем в связи с работой с новым правительством
- 21.05-17:22 Министр иммиграции Дании предложила мусульманам уйти в отпуск на Рамадан
- 21.05-17:17 ПМЭФ-2018 соберет около 15 тыс. участников из более чем 100 стран
- 21.05-17:14 Торговый оборот между Грузией и РФ вырос почти на четверть
- 21.05-17:12 День рождения Шарля Азнавура будет отмечено прекрасным концертом
- 21.05-17:10 Палестина призвала арабские страны закрыть посольства в Гватемале
- 21.05-17:07 Глава ЦБ опровергает слухи о большом оттоке капитала из Армении
- 21.05-17:04 В Мадриде сотни тысяч человек остались без воды из-за аварии
- 21.05-17:02 Видео: в Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X
- 21.05-16:57 Ученые превратили зеленый чай в мощнейшее лекарство от рака
- 21.05-16:46 Трансферты из России в Армению в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 14,6%
18:33, 14.05.2018
Просмотрели 1177 раз Программа нового правительства Армении не предусматривает концептуального изменения внешнеполитических направлений: Никол Пашинян
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1114 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
12:03, 14.05.2018
Просмотрели 1083 раз Левон Тер-Петросян прокомментировал заявления Никола Пашиняна и Вигена Саргсяна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта
17:32, 14.05.2018
Просмотрели 1041 раз Арцахский вопрос – не территориальный спор, а борьба за самоопределение и свободу: Э.Шармазанов вице-спикеру парламента Швеции
10:56, 16.05.2018
Просмотрели 1001 раз По делу о коррупционном скандале ПАСЕ применил по отношению к 4 депутатам от Азербайджана санкции