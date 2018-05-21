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Никол Пашинян коснулся возможной смены главы Генерального штаба ВС Армении


Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся возможной смены главы Генерального штаба ВС Армении.

Как сообщает Арменпресс, журналисты спросили премьера, ожидается ли смена начальника Генерального штаба ВС Армении.

«Если это произойдет, то вы узнаете об этом», - сказал премьер-министр.


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