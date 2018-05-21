Проведение досрочных выборов продолжает оставаться важным вопросом повестки нового правительства: премьер-министр Армении

Проведение досрочных выборов продолжает оставаться важным вопросом повестки нового правительства Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян после присяги членов кабинета в резиденции президента.

«Но это не означает, что это единственный вопрос, который мы должны решить», - сказал премьер-министр. Он добавил, что у правительства есть и будет долгосрочный план, заверив, что одно другому мешать не будет. «Наконец, это правительство также примет участие в досрочных выборах. Вопрос в том, в каком формате он будет участвовать», - сказал Пашинян.