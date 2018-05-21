В столице Албании будет создан центр «Тумо»

Одно из зданий советской эпохи в столице Албании, пирамида Тираны, превратится в новый центр технологий, искусства и культуры. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт worldarchitecture.org, здесь будет создан центр креативных технологий «Тумо».

Пирамидальная структура будет восстановлена голландским архитектурным бюро MVRDV. «Бывший коммунистический мемориал площадью в 11 800 квадратных метров будет служить многофункциональным технологическим образовательным центром для молодежи. ... Структура будет управляться новым типом образовательной программы «Тумо», - говорится в публикации.

Центр креативных технологий «Тумо» - учебный центр в Армении. Основан в 2011 году. Центр бесплатно обучает лиц в возрасте от 12 до 18 лет работе в IT-сфере с использованием современных технологий. Центры «Тумо» действуют в Ереване, Гюмри, Дилижане и Степанакерте, где обучается около 11 000 студентов.