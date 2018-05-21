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Начальник Управления по связям с общественностью и информации КГД заявила об уходе в отставку


Начальник Управления по связям с общественностью и информации Комитета по государственным доходам при правительстве Армении Нелли Манучарян заявила об уходе в отставку. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД.




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