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Впервые в истории независимой Армении члены правительства Армении приносят присягу


Впервые в истории независимой Армении члены правительства Армении приносят присягу добросовестно выполнять свои обязанности.

Как сообщает Арменпресс, церемония присяги членов правительства проходит в резиденции президента.

Члены правительства произносят следующий текст: «Ради достижения национальных целей и укрепления Родины клянусь выполнить свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать сохранению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства».




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