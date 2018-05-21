Впервые в истории независимой Армении члены правительства Армении приносят присягу добросовестно выполнять свои обязанности.

Как сообщает Арменпресс, церемония присяги членов правительства проходит в резиденции президента.

Члены правительства произносят следующий текст: «Ради достижения национальных целей и укрепления Родины клянусь выполнить свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать сохранению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства».