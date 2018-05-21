Азиатские индексы - 21-05-18

ТОКИО, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.31% и составил 23002.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 1813.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.64% и составил 3213.84 пункта, а HANG SENG вырос на 0.60% и составил 31234.35 пункта.