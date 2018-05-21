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Делегация министерства обороны Армении принимает участие в 3-й планирующей конференции «Армейских международных игр – 2018»


Делегация министерства обороны Армении принимает участие в 3-й планирующей конференции «Армейских международных игр – 2018», которая 21-24 мая проходит в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, представители министерства обороны Армении также примут участие в запланированных мероприятиях «Армейские международные игры - 2018» в Пензе, Костроме, Новосибирске и Санкт-Петербурге.




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