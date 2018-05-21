Рабочая группа МО Армении принимает участие в  3-й Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования

Рабочая группа министерства обороны Армении во главе с начальником инженерных войск – начальником управления ВС Армении, генерал-майором Ишханом Матевосяном 21-24 мая в Москве, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», принимает участие в 3-й Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении.