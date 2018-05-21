Во всех административных районах Еревана пройдут мероприятия по случаю 28 мая – Дня Республики

В ходе рабочего совещания в мэрии Ереван было доложено, что в рамках программ мэрии Еревана на 2018 год продолжаются работы по капитальному ремонту дворов и игровых площадок, установке дворовых игр, укладке асфальта, строительству пандусов и ремонту аварийных балконов.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в установленные сроки продолжается также ремонт и покраска крыш многоквартирных жилых зданий и подъездов. Мэр Тарон Маргарян поручил строго следить за качеством и сроками выполняемых работ.

Было доложено, что в местах, представляющих туристический интерес, устанавливаются общественные туалеты. В частности в административном районе Кентрон столицы 3 участка из выделенных 5 в ближайшие дни будут сданы в эксплуатацию.

Касательно работ по установке пунктов информационной поддержки для туристов было доложено, что на перекрестке улиц Мелик-Адамян– Налбандян подходят к концу работы по установке первого пункта информационной поддержки для туристов и обслуживания граждан, а на перекрестке проспектов Баграмян-Маштоц уже началась установка второго информационного пункта. Мэр Тарон Маргарян поручил следить за ходом работ и благоустроить территории, прилегающие к установленным инфо-пунктам.

В завершении рабочего совещания соответствующим управлениям аппарата и руководителям административных районов мэр Тарон Маргарян поручил во всех административных районах организовать праздничные мероприятия по случаю 28 мая – Дня Республики.