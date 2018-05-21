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Главное мероприятие Последнего звонка в Ереване состоится 25-го мая на площади Свободы


В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, заместитель мэра Арам Сукиасян доложил, что подходят к концу подготовительные работы по организации мероприятий, намеченных на 25-е мая по случаю Последнего звонка.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в частности было отмечено, что главное мероприятие состоится на площади Свободы, где пройдет праздничный концерт.

Начальник управления общего образования аппарата мэрии доложила, что во всех муниципальных школах продолжается строгий контроль с целью исключения возможных случаев сбора денег в связи с проведением выпускных мероприятий.

Мэр Тарон Маргарян поручил продолжить работы и, в случае необходимости, содействовать дорожной полиции для обеспечения безопасного передвижения.




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