ПМЭФ-2018 соберет около 15 тыс. участников из более чем 100 стран
Количество участников Санкт-Петербургского международного экономического форума в этом году, по прогнозам, составит порядка 15 тысяч человек, как передает Арменпресс, об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ведущим информационным агентствам накануне ПМЭФ-2018.
"Интерес по-прежнему высокий, приедут официальные делегации из более чем 100 стран со всего мира, порядка 15 тысяч потенциальных участников. Из высоких гостей ждем в Петербурге президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Франция и Япония в этом году получили статус страны-гостя на ПМЭФ.
По словам Полтавченко, на ПМЭФ-2018 приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран, в том числе из Великобритании.
В 2017 году форум собрал более 14 тысяч представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов из 143 стран.
Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года.