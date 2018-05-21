ПМЭФ-2018 соберет около 15 тыс. участников из более чем 100 стран

Количество участников Санкт-Петербургского международного экономического форума в этом году, по прогнозам, составит порядка 15 тысяч человек, как передает Арменпресс, об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ведущим информационным агентствам накануне ПМЭФ-2018.

"Интерес по-прежнему высокий, приедут официальные делегации из более чем 100 стран со всего мира, порядка 15 тысяч потенциальных участников. Из высоких гостей ждем в Петербурге президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Франция и Япония в этом году получили статус страны-гостя на ПМЭФ.

По словам Полтавченко, на ПМЭФ-2018 приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран, в том числе из Великобритании.

В 2017 году форум собрал более 14 тысяч представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов из 143 стран.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года.



