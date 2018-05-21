Торговый оборот между Грузией и РФ вырос почти на четверть

В январе-апреле 2018 года торговый оборот Грузии с Россией увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года на 23,5% - до $421,8 млн, как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Национальной службе статистики республики.

По ее данным, экспорт грузинских товаров в РФ, который состоял в основном из ферросплавов, а также виноградного вина, минеральных вод и спиртных напитков, увеличился на 3,3% - до $129,3 млн. В результате Россия, как и год назад, заняла первое место среди импортеров грузинской продукции.

Импорт в республику российских товаров, состоящих главным образом из нефти и нефтепродуктов, пшеницы, продуктов питания, кокса и каменного угля, вырос на 35,3%, до $292,6 млн, после чего Россия по этому показателю переместилась с третьего на второе место.

На долю России, которая занимает вторую позицию среди основных торговых партнеров Грузии после Турции, пришлось 11,2% всего внешнеторгового оборота страны.

В первой десятке торговых партнеров Грузии также Азербайджан (9,6%), Китай (6,9%), Украина (5,2%), Армения (4,7%), США (4,1%), Германия (4,0%), Болгария (3,4%), Франция (3,3%). Экспортно-импортные операции республика в январе-апреле осуществляла с 126 странами. Торговый оборот со странами СНГ вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 28,6% - до $1 млрд 320,5 млн, со странами Евросоюза - на 25,7%, до $1 млрд 70,1 млн.

Внешнеторговый оборот Грузии за четыре месяца текущего года составил $3 млрд 783,2 млн, что на 22,1% больше, чем за тот же период 2017 года. Экспорт вырос на 22% - до $961,4 млн, а импорт на 22,2%, до $2 млрд 821,8 млн.