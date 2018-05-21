День рождения Шарля Азнавура будет отмечено прекрасным концертом
По традиции, день рождения великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура будет отмечено прекрасным концертом. Мероприятие состоится 22 мая на площади Шарля Азнавура.
Как сообщает Арменпресс, по случаю 94-летия великого музыканта выступят «Lukas Madoyan’s Band», «Sonet Band», «Re Minour и Дживан Гаспарян младший.
В конце концерта выступит Айк Петросян, который исполнит известные произведения Азнавура.
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