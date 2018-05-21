Палестина призвала арабские страны закрыть посольства в Гватемале

Палестина призвала арабские государства закрыть свои посольства в Гватемале и отказаться от импорта кардамона из этой страны в ответ на перенос дипломатического представительства латиноамериканского государства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом, как передает в понедельник радиостанция "Голос Палестины", заявил советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Нет ничего удивительного в том, что Гватемала перевела свое посольство в Иерусалим вслед за США, такое решение было ожидаемо изначально, учитывая зависимость страны, а также Парагвая от Вашингтона", - сказал он. По его мнению, адекватным ответом арабов стало бы закрытие своих дипмиссий в Гватемале и отказ от закупок там кардамона - одной из самых популярных специй на Ближнем Востоке, которую традиционно добавляют в кофе и в первые блюда.





