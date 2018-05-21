В Мадриде сотни тысяч человек остались без воды из-за аварии

Сотни тысяч человек — почти вся восточная часть Мадрида — остались без воды из-за аварии, как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник "Канал Изабеллы Второй", который обеспечивает водоснабжение города.

Трубу водоснабжения прорвало на проспекте Нисето Алкала Самора, образовалась большая воронка. На нескольких улицах, примыкающих к месту аварии, перекрыто автомобильное движение.

Компания сообщает, что причиной аварии стал "случайный инцидент". Технические службы изолировали место аварии и пытаются найти альтернативные пути снабжения водой пострадавшей зоны. Организована доставка бутилированной питьевой воды.

Точное число оставшихся без воды жителей не приводится. Речь идет о сотнях тысяч человек, по данным некоторых СМИ — до миллиона. В общей сложности пострадали около десятка районов на востоке испанской столицы и прилегающих муниципалитетов.