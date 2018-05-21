Глава ЦБ опровергает слухи о большом оттоке капитала из Армении

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян опровергает слухи, согласно которым в ходе последних внутриполитических событий произошел большой отток капитала из Армении. Как сообщает Арменпресс, Джавадян заявил, что в эти дни были оттоки, которые были нормальными для этого периода.

«Некоторые оттоки произошли, но они в основном были связаны с импортированными товарами. У нас не было беспрецедентных случаев оттока, когда люди начинают снимать свои активы, такого не было», - отметил председатель ЦБ.

Джавадян сказал, что во время последних событий были люди, которые досрочно прекратили действие депозитных контрактов.

«Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Но это не важно, поскольку произошло досрочное расторжение контрактов. Мы были свидетелями аналогичного события и в конце 2014 года, но за такое короткое время такого быстрого восстановления не было», - сказал он, добавив, что сейчас восстановление происходит более высокими темпами.